Al Sud sempre più poveri, come in Romania

Poveri come i più poveri d’Europa, i romeni. Solo che dieci anni fa l’indice di povertà assoluta del Paese dell’Est era dell’11%, oggi, che è peggiorato, è al 12,1%. Più o meno come il Sud Italia, dove la povertà assoluta è arrivata al 12%, e nel 2008 era al 10%. Ecco perché c’è da preoccuparsi. Se nel resto d’Italia si intravedeva una leggera «ripresina» dell’economia, per il Meridione l’accelerata è stata verso il basso. Lo spiega alla Stampa estera Luca Bianchi, direttore dello Svimez, presentando l’annuale rapporto sul Mezzogiorno: «Al Sud si delinea una netta cesura tra dinamica economica che, pur in rallentamento, ha ripreso a muoversi dopo la crisi, e dinamica sociale che tende ad escludere una quota crescente di cittadini dal mercato del lavoro ampliando le sacche di povertà e di disagio».