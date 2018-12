Mercedes è il brand più amato su Istagram, 1 miliardo di like

Ha superato in novembre marchi come Bmw, H&M, Gucci e Disney

Superando la quota di 1 miliardo di like su Instagram quello di Mercedes è il brand globale più ‘amato’ nel mondo, superando a novembre i 708 milioni di ‘mi piace’ di Bmw e i 434 milioni del colosso dell’abbigliamento H & M. Seguono, nella classifica ‘Interbrand Best Global Brands 2018’ Gucci (353 milioni) e Disney (331 milioni). La performance della Stella a Tre Punte è di assoluto rilievo anche dal punto di vista della velocità di crescita del gradimento: 25,3 milioni di like al mese, contro i 19,8 di Bmw e i 15,5 di Gucci.

Mantenendo la seconda posizione in termini di slancio, così come i ‘mi piace’ nel loro complesso – fa notare Intebrand -Bmw dovrebbe raggiungere il miliardo di like entro il quarto trimestre del 2019, mentre è probabile che Gucci superi H & M e diventi il terzo marchio a quota 1 miliardo nel 2021.

Per celebrare questo traguardo, Mercedes ha dedicato uno speciale ‘Grazie’ ai suoi fan e ai suoi follower. Le foto selezionate in cui persone provenienti da tutto il mondo dimostrano su Instagram la loro affinità con il marchio verranno visualizzate su un sito appositamente creato: http://mb4.me/one-billion-likes. Una ‘recensione’ con cui Mercedes onora i post di maggior successo e contenuti Instagram insoliti o divertenti, come quello che ritrae un’anziana signora che guida una potente berlina Mercedes-AMG.

I migliori post saranno anche al centro di una mostra aperta al Museo Mercedes-Benz di Stoccarda dal 5 al 31 gennaio 2019, con 20 grandi stampe che porteranno i visitatori nel mondo di Instagram. “La nostra sistematica strategia multicanale – ha detto Natanael Sijanta responsabile marketing communication Mercedes-Benz Cars – ci sta di nuovo portando al successo. Per stupire e intrattenere i nostri follower ci concentriamo su un mix di brand e contenuti generati dagli utenti. Lavorare con influencer è importante quanto curare i contenuti dei fan. Ci concentriamo su temi interessanti e rilevanti per i nostri gruppi target. In questo modo possiamo spedire i nostri messaggi in modo efficace”.

ANSA