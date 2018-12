Giulio Laudani, nuovo Financial Director di SG Company

SG Company S.p.A., tra i principali player in Italia nella comunicazione integrata Live & Digital e quotata all’AIM Italia di Borsa Italiana (ticker: SGC) dal 26 luglio 2018, continua a rafforzare il proprio management con l’ingresso di Giulio Laudani in qualità di Financial Director. Una nomina che sottolinea la crescente centralità e importanza del team Finance guidato da Luigi Spinolo (CFO di Gruppo).

Bocconiano con laurea specialistica in MSc Finance, Laudani ha maturato la propria professionalità lavorando in primari gruppi italiani e internazionali, muovendo in primi passi in Credit Agricole e Credit Suisse. Arriva in SG Company da Arkios Italy, boutique italiana specializzata in operazioni di finanza straordinaria, come Transaction Manager, dove ha seguito, tra le altre, la quotazione di SG Company. Nel passato è stato in Fante Group, società focalizzata in restructuring, come Associate e in Alantra, gruppo internazionale di finanza straordinaria, dove ha ricoperto il ruolo di Analista Senior.

“L’arrivo di Giulio porta ulteriore valore al nostro team” commenta Luigi Spinolo, CFO di SG Company. “Il suo curriculum eccellente, con un bagaglio di esperienze in cinquanta operazioni di finanza straordinaria, oltre ad una piena sintonia con il nostro progetto, lo rendono l’uomo giusto per questa nuova fase di SG Company. Alla caratura professionale si aggiungono flessibilità e dinamicità e capacità di lavorare in team. Siamo lieti del suo ingresso nel nostro Gruppo: sicuramente insieme risponderemo alle crescenti necessità del mercato finanziario e raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo prefissati”.