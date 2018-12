Loquis, il navigatore che ti guida con i segreti del posto

Due nuovi canali tematici per l’applicazione che aiuta a scoprire il territorio con i suggerimenti e le voci di chi lo abita: Contemporaneamente Roma e Biblioteche di Roma

Una guida per vivere il territorio con descrizioni, esperienze e segreti di chi lo abita e lo conosce a fondo. Immergendosi in una sensazione locale. Tutto solo grazie alla realtà aumentata sonora, mentre si cammina o si è alla guida, in bici o sui mezzi pubblici. A questo serve Loquis, un progetto italiano di guida multimediale. In concreto si tratta di un’applicazione gratuita periOS e Android. Funziona proprio come un navigatore ma al posto delle direzioni stradali propone al visitatore e al turista storie e notizie (in cinque lingue) sui luoghi attraversati, informazioni in gran parte inedite, suggestioni ed eventi. Adesso Loquis, che a Roma è nata ed è presente in tutta Italia con oltre 50mila contenuti, lancia due nuovi canali dedicati alla Capitale grazie a un confronto con l’assessorato alla Crescita culturale e l’assessorato di Roma Semplice. I due nuovi canali disponibili si chiamano “Contemporaneamente Roma” e “Biblioteche di Roma”. Il primo è dedicato alla manifestazione promossa dal comune che fino al 21 dicembre propone un ricco programma di eventi culturali diffusi sul territorio. Il secondo ruota intorno alle attività – a ingresso gratuito – organizzate dalle 39 biblioteche del Comune di Roma. I contenuti di Loquis, frutto della società GeoRadio guidata da Bruno Pellegrini (TheBlogTv, BabelTv, Userfarm), sono realizzati dalla redazione, dai partner e dagli utenti appassionati di tutta Italia. Sono organizzati in canali che possono essere scelti e seguiti secondo i propri interessi, come dei podcast sul territorio: dal patrimonio culturale, arte, storia, ai personaggi famosi, le location dei film, le memorie di quartiere, gli eventi da non perdere, i sapori, le botteghe artigiane. E ancora: gli appuntamenti per i bambini, la toponomastica raccontata, la cronaca noir, le esplorazioni psico-geografiche, la street art, le feste più cool. E per chi viaggia, non mancano i consigli su cosa vedere e dove mangiare per ogni uscita del casello autostradale.

Simone Cosimi, La Repubblica