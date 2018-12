Ma che differenza c’è tra un ristorante con una, due e tre stelle Michelin?

Le tre stelle Michelin rappresentano il massimo riconoscimento che un ristorante possa ricevere.

La Guida Michelin è nota per la segretezza sul criterio di assegnazione delle stelle, e del loro numero, a un ristorante.

Essenzialmente, tutto si riduce al fatto se il cibo è abbastanza buono da giustificare una viaggio solo per andare al ristorante.

Per un ristorante, non c’è maggior riconoscimento dell’assegnazione di una prestigiosa stella Michelin.

Beh, a parte il fatto di vedersene assegnare due, o tre, il massimo.

La Guida Michelin è, agli occhi di molti, la bibbia del mangiar bene. Però, quando fu pubblicata la prima volta nel 1900 dalla società produttrice di pneumatici Michelin, era intesa come un modo per aiutare gli automobilisti a trovare un posto decente in cui fermarsi a mangiare durante il viaggio.

Nel 2018, i ristoranti stellati in tutto il mondo ammontano a 2.971.

Ma cosa ci vuole di preciso per ottenere l’agognata stella? E qual è la differenza tra ristoranti che ne hanno una, due o tre?

Tutti gli ispettori della Michelin sono esperti di ristorazione e di ospitalità che visitano i ristoranti in forma anonima pagando i propri pasti, il che significa che proprietari, chef e camerieri non sanno mai quando vengono giudicati.

I criteri seguiti dagli ispettori nella valutazione di un ristorante sono ben custoditi al segreto, ma Michelin dice che sono cinque:

Qualità dei prodotti Padronanza dei sapori e delle tecniche di cucina La personalità dello chef nella sua cucina Rapporto qualità-prezzo Uniformità durante le varie visite.

Michelin spiega che al momento di assegnare le stelle non tiene conto dell’arredamento, della disposizione dei tavoli o del servizio di un ristorante, il cui punteggio è segnalato con i meno noti coltelli e forchette — da uno (“piuttosto confortevole”) fino a cinque (“lusso tradizionale”).

Chiaramente, il riconoscimento più ammirato e ambito è la stella Michelin, la cui assegnazione può rilanciare le sorti di un ristorante più di qualsiasi altra cosa.

Il sistema a stelle è stato inaugurato nel 1933 per segnalare i ristoranti più eccezionali in giro per il mondo.

Ecco il significato delle stelle:

Una stella: cucina molto buona nella sua categoria

cucina molto buona nella sua categoria Due stelle: cucina eccellente, merita una deviazione

cucina eccellente, merita una deviazione Tre stelle: cucina eccezionale, merita il viaggio.

Per quanto una stella rappresenti un grandissimo traguardo per uno chef, Michelin insiste che il premio è più a vantaggio dei clienti che dei cuochi.

Nel 1997, Michelin ha introdotto un premio “Bib Gourmand”, che descrive come “non ancora una stella”, ma cenno di approvazione per “ambiente amichevole che serve buon cibo ad un prezzo più moderato”.

Tuttavia, un ristorante non deve essere caro per vincere una sella Michelin. È risaputo che a Singapore puoi assaggiare il pasto stellato meno caro del mondo con pollo e riso della bancarella di strada Hawker Chan (appena ampliata a normale ristorante) spendendo appena 3 dollari di Singapore (1,90 euro).

