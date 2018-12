Cresce la diffidenza verso Huawei: dopo la Nuova Zelanda, anche Regno Unito e Germania non la vogliono più

Dopo che, pochi giorni fa, la Nuova Zelanda ha diffidato l’azienda cinese Huawei dall’installare infrastrutture di comunicazione nel Paese, ora, Regno Unito e Germania potrebbero fare lo stesso e tenere Huawei (ad oggi il più grosso costruttore di reti per la comunicazione) lontana dall’asta per il 5G.

A dirlo è il Financial Times che sostiene che i due paesi abbiano ascoltato con interesse quanto detto loro dalla delegazione USA che ha esortato i paesi alleati a diffidare del costruttore cinese. In realtà i sospetti, pure molto fitti, su Huawei di essere una specie di grande rete di spionaggio più che di comunicazione non hanno ancora portato a accuse precise e non è chiaro se l’azienda cinese sia uno strumento di intelligence illegale o sono un temibile concorrente dei costruttori Usa.

BusinessInsider