Influenza, successo per le vaccinazioni

“Quest’anno la medicina generale e i cittadini italiani hanno mostrato un rapporto fiduciario con la vaccinazione senza precedenti”. Lo ha detto Silvestro Scotti, segretario generale della Fimmg (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), parlando della campagna vaccinale in corso contro l’influenza, nel corso del congresso Simg (Società Italiana di Medicina Generale) a Firenze. In attesa dei dati definitivi “la percezione che abbiamo è che lo sforzo che abbiamo fatto ha pagato”, ha aggiunto Claudio Cricelli, presidente Simg.

“La campagna no-vax, radicalizzando lo scontro, è servita più a far vaccinare persone che non a evitare che si vaccinassero”, ha osservato Scotti, secondo cui “chi è in imbarazzo è la Pubblica amministrazione, a un mese dall’inizio della campagna vaccinale buona parte delle Asl sono senza vaccini”, ma “se le gare sono biennali e mantengono contenuti numerici uguali nel biennio, come ci si aspetta di raggiungere maggiori obiettivi?”. Cricelli ha sottolineato che “quest’anno è aumentata la richiesta, ma in virtù del meccanismo delle gare biennali, Sanofi-Aventis ha esaurito il magazzino”.

ANSA