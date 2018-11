Mercatino Antiquario di Ascoli

8 e 9 Dicembre 2018 edizione Natalizia

Torna il Mercatino Antiquario nella cornice storica del centro di Ascoli Piceno! Come ormai di tradizione l’edizione natalizia è anticipata in concomitanza della festa dell’Immacolata. Caratteristica di questa data è la presenza di artigiani che propongono tante creazioni legate al tema natalizio, in particolare originali presepi artigianali di diverse fatture, opere uniche ed originali proposte al grande pubblico di curiosi e appassionati che ogni mese frequentano il capoluogo piceno. Il Mercatino si svolgerà in Piazza del Popolo, via del Trivio, Chiostro di San Francesco e Piazza Roma.

Un’edizione così festosa non poteva non prevedere una colonna musicale: nella giornata di sabato 8 dicembre il centro storico sarà animato da una Street band di musica swing americana che girerà per le vie del centro in un’esibizione dal clima tutto natalizio!

Domenica 9 dicembre torna anche il Mercatino dei bambini nella Sala Cola d’Amatrice. Per l’edizione dedicata alla festa più amata dai bambini non potevano mancare proprio loro!!!

INFO

Orario 10-20 – Ingresso Libero