“hive” parte a Lisbona: mytaxi lancia il suo progetto pilota di monopattini elettrici in condivisione

mytaxi, l’App leader in Europa per la chiamata taxi tramite smartphone, lancia oggi a Lisbona hive, il nuovo brand con cui inaugura il progetto pilota dedicato ai monopattini elettrici in condivisione. Il servizio parte nella capitale portoghese con qualche centinaio di monopattini, numero destinato a crescere in modo dinamico nelle varie zone della città, nel corso del progetto pilota. mytaxi è convinta che il nuovo servizio “hive” attrarrà un target di utenti complementare a quello dell’attuale servizio taxi, riscuotendo un successo replicabile anche in altre città d’Europa. Inoltre, “hive” esalta la visione green dell’azienda: l’energia utilizzata per ricaricare i monopattini elettrici proviene principalmente da fonti rinnovabili e nel 2019 verrà raggiunto il 100% di energie rinnovabili. “I monopattini elettrici sono la scelta perfetta per gli spostamenti dell’ultimo miglio: facilmente accessibili grazie all’uso di una app, sono totalmente ecosostenibili e incredibilmente divertenti da usare! Queste caratteristiche li rendono assolutamente interessanti per chi cerca un mezzo green con cui percorrere brevi tragitti di 1 o 2 chilometri – spiega Eckart Diepenhorst, CEO di mytaxi, che aggiunge – Crediamo che Lisbona sia la città ideale per iniziare il nostro progetto, in quanto abbiamo avuto dei colloqui costruttivi con l’amministrazione in merito alle esigenze di mobilità locali. Qui i monopattini elettrici possono, infatti, contribuire in modo significativo a migliorare il traffico e a ridurre l’inquinamento urbano. Ci aspettiamo risultati positivi dalla prima fase sperimentale, per poi portare il servizio anche in altre location europee“. Sotto ad un nuovo brand e con una nuova App dedicata, “hive” consentirà a mytaxi di raggiungere una nuova tipologia di utenti perfettamente complementare a quella che attualmente utilizza l’App per la ricerca del taxi. Obiettivo dell’azienda è quello di permettere agli utenti di scegliere facilmente quale dei due servizi utilizzare in base alle proprie esigenze. In un secondo momento verrà valutata l’integrazione del servizio di monopattini nell’app mytaxi. “hive” offre, dunque, una flotta di monopattini elettrici in condivisione free floating, ovvero a flusso libero: gli utenti possono facilmente utilizzare la App per trovare e sbloccare i monopattini, godersi il proprio viaggio e bloccarli una volta raggiunta la destinazione. Il costo del servizio a Lisbona è di 1 euro a corsa come tariffa fissa a cui si aggiunge un costo di 15 centesimi al minuto. I monopattini avranno una velocità massima di 24 km/h e la batteria ha un’autonomia di circa 45 km.