Inps: contratti stabili 9 mesi +168.937

boom trasformazioni a tempo indeterminato, +45,6%

Le assunzioni dei datori di lavoro privati nei primi 9 mesi del 2018 sono state 5.661.000 (+5,3%) a fronte di 4.996.511 cessazioni (+7,4%) con un saldo positivo di 665.000 contratti. Lo si legge nell’Osservatorio sul precariato dell’Inps. Nel periodo la variazione netta per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (assunzioni più trasformazioni meno le cessazioni) è stata positiva per 168.937 unità. Il risultato è stato positivo soprattutto grazie al boom delle trasformazioni di rapporti a tempo indeterminato passate dalle 272.812 dei primi 9 mesi del 2017 a 397.374 (+45,6%). Nel complesso i nuovi rapporti a tempo indeterminato nei primi nove mesi dell’anno (comprese le assunzioni in apprendistato) sono stati oltre 1,5 milioni.

