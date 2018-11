E-fattura, il Garante vuole chiudere entro dicembre

Sull’e-fattura il garante privacy avverte: criticità da rimuovere entro dicembre. «Confidiamo che prima di avviare l’esperienza della fattura elettronica vengano riomosse le criticità che noi abbiamo evidenziato e che avremmo fatto anche se ce lo avessero chiesto porima. In ogni caso noi abbiamo fatto queste osservazioni, il titolare del trattamento è l’Agenzia delle entrate e col nuovo quadro giuridico il titolare del trattamento è responsabile di tutto quello che accade all’interno della sua responsabililtà e quindi è un problema loro. Non intendiamo minimamente rallentare o mettere un freno all’avvio dal primo gennaio.

Tuttavia facciamo notare che come il titolare del trattamento è responsabile noi abbiamo la responsabilità anche a posteriori di verificare il rispetto della legge». Lo ha detto ieri durante un’intervista a Radio Radicale il garante della privacy Antonello Soro. «Il provvedimento che noi abbiamo adottato è di tipo abbastanza nuovo», spiega Soro, «quello dell’avvertimento, che discende dal nuovo quadro giuridico europeo e che consente al destinarario dell’avverimento in questo caso l’Agenzia delle entrate, e di prenderere nota delle nostre considerazioni per adeguare alla norma i propri prvvedimenti, riservandosi naturalmente un giudizio a posteriori sul trattamento, una volta che fosse avviato, ma dando al titolare del trattemento di questi dati, l’Agenzia delle entrate, la possibilità di non incorrere in una violazione delle leggi e quindi delle conseguenti sanzioni».

ItaliaOggi