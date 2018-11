Assegno pensione, dicembre cambia data

La pensione di dicembre tarderà ad arrivare. Stando al calendario dei pagamenti stilato ad inizio anno dall’Inps, l’accredito dell’assegno del prossimo mese, solitamente previsto il primo, slitterà di qualche giorno, almeno per quanto riguarda gli assegni ricevuti tramite bonifico bancario. Il primo di dicembre infatti cadrà di sabato, giorno non bancabile, per cui i pensionati dovranno aspettare il 3 dicembre prima di poter ricevere l’accredito bancario. Situazione diversa invece per coloro che ritirano l’assegno alla posta, assegno disponibile come al solito il primo del mese. “La differenza tra Poste italiane e sistema bancario – si legge sul sito dell’Inps – è dovuta all’apertura di sabato degli uffici postali, condizione che consente alle Poste di poter operare un giorno in più a settimana rispetto alle Banche”.

Adnkronos