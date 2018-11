Primo forum Associazione Intelligenza Artificiale in Italia

Si terrà a Milano l’11 aprile 2019

Si terrà l’11 aprile 2019 a Milano il primo forum dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale che festeggia i suoi primi 30 anni. L’evento accademico sarà dedicato alle imprese.

Fondata nel 1988 per promuovere la ricerca e la diffusione dell’intelligenza artificiale (AI), l’Associazione conta 1.000 membri tra ricercatori, professori universitari e società. La sua mission consiste “nel creare in Italia un tessuto connettivo capace di trasferire la ricerca di base e applicativa nell’ambito dell’AI alle imprese”, spiega l’associazione.

“I nostri ricercatori sono terzi al mondo per articoli pubblicati e l’altissimo numero di citazioni ne esalta la rilevanza – sottolinea il presidente Piero Poccianti – Dobbiamo solo appropriarci di questa responsabilità e potenzialità anche in Italia e l’organizzazione dell’AI Forum sarà l’occasione per coinvolgere Istituzioni e imprese in questa rinascita”.

