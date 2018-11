In arrivo i nuovi occhiali Spectacles

Indiscrezioni, avranno due fotocamere per video AR

Snap, la società cui fa capo l’applicazione Snapchat, ha intenzione di lanciare un nuovo paio di occhiali Spectacles, che dovrebbero arrivare nei negozi in tempo per gli acquisti natalizi. Stando all’indiscrezione, riferita dal sito Cheddar, i nuovi occhiali avrebbero nome in codice “Newport” e si caratterizzerebbero per migliori materiali e funzionalità rispetto ai modelli precedenti, che non hanno ottenuto un grande successo di pubblico.

Gli Spectacles di fine 2018 avrebbero una montatura in alluminio e una doppia fotocamera, in grado di produrre effetti di realtà aumentata (AR) nei video. Il prezzo sarebbe di 350 dollari, oltre il doppio rispetto al primo paio di occhiali messo in vendita dalla società nel 2016.

Dei primi Spectacles, Snap sovrastimò la domanda: ne ordinò 800mila paia e si trovò con 40 milioni di dollari di invenduto.

La seconda versione degli occhiali è stata lanciata ad aprile scorso. La società, secondo Cheddar, ne avrebbe fatti produrre circa 35mila, più 52mila di un modello lievemente modificato e lanciato lo scorso settembre. Per la terza versione degli occhiali l’ordine ai fornitori si attesterebbe a circa 24mila paia.

