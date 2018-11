Wind Tre porta a Brindisi la fibra FTTH fino a 1 Gigabit

Primo operatore tlc a fornire i servizi in fibra ultraveloce di Open Fiber nella città pugliese

Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, è il primo operatore di tlc a raggiungere le aziende e le abitazioni dei cittadini di Brindisi, importante polo industriale e hub portuale dell’Adriatico, con la fibra fino a 1 Gigabit di Open Fiber, attraverso la tecnologia Fiber-To-The-Home (FTTH).

I servizi in fibra di Wind Tre e Open Fiber, già disponibili in diverse località italiane, arrivano quindi anche nella città salentina, con un’infrastruttura che garantisce il massimo delle performance in navigazione e supporta un’elevata velocità di connessione, fino a 1 Gigabit al secondo.

La linea ultraveloce di Wind Tre è disponibile con soluzioni convergenti che prevedono una linea fissa in fibra FTTH e molti Giga da usare in mobilità: 100 Giga per gli smartphone di tutta la famiglia, inclusi nell’offerta “Fibra 1000” a brand Wind, e Giga illimitati da smartphone, con l’offerta “Super Fibra” a marchio 3.

L’iniziativa è supportata da una campagna di comunicazione sui social network e da affissioni locali, con materiale dedicato riservato ai negozi Wind e ai 3 Store di Brindisi.