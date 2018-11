il 30 novembre, Nicola Barone diventerà Accademico AEREC

Nella eminente cornice Aula dei gruppi parlamentari, alla Camera dei Deputati a Roma in Via Campo Marzio 78, si terrà il 30 novembre la 57° convocazione accademica della Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali, AEREC. L’Accademia ha la missione di favorire lo scambio di idee e di progetti di business. iNOLTRE promuove convengni ed incontri sia in italia che all’estero, per agevolare contatti con istituzioni politiche, diplomatiche, finanziarie e culturali a livello internazionale. Nell’occasione ci sarà l’ingresso dell’ingegner Nicola Barone nell’Accademia AEREC, come nuovo Accademico. L’ingegner Barone ha un eccellente profilo professionale, ed è presidente di Tim San Marino e di Tn Fiber.