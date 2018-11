Azimut Yachts punta al primo posto in America

Concluso il periodo di trattative avviate durante lo scorso Fort Lauderdale Boat Show, il cantiere annuncia un successo di vendite pari a 50 milioni di dollari. Il FLIBS, il salone nautico più importante degli Stati Uniti, conferma dunque il successo del brand italiano negli USA. Un entusiasmante risultato che accelera il percorso di crescita del brand verso il primato assoluto nel continente americano.

“Il nostro obiettivo è diventare il primo cantiere negli Usa nel corso del prossimo biennio”, ha commentato Federico Ferrante. Il Presidente di Azimut Benetti Usaha poi aggiunto: “La vendita di 15 imbarcazioni per un valore di circa 50 milioni di dollari in occasione del Flibs 2018 è un dato che esprime al meglio lo straordinario riscontro ottenuto durante il Salone da Azimut Yachts, primo cantiere straniero negli Stati Uniti. Un successo che premia le nostre proposte, sempre più caratterizzate da contenuti sofisticati in termini di design e innovazione tecnologica, e la nostra capacità di offrire una presenza capillare sul territorio e un servizio di assistenza post vendita a 5 stelle. A questo risultato, che fa dell’America il primo mercato di riferimento del brand, pesando per il 38% sul totale del valore della produzione, siamo giunti anche grazie alla partnership con Marine Max, la società di dealership più accreditata del settore.” Lo stato di salute di Azimut Yachts in America è evidente anche dall’aumento di visite allo stand – più 20% rispetto alla scorsa edizione – che oltre agli statunitensi ha registrato un buon riscontro anche tra diversi visitatori canadesi e latinoamericani.

Attualmente la Florida si conferma come l’area con il maggiore tasso di vendita, seguita da North East e Mid West, mentre tra le linee più amate dagli armatori statunitensi spicca la Collezione Flybridge, seguita dalla Collezione Grande, di cui proprio a Fort Lauderdale è stato venduto un esemplare del 27 Metri, sorella maggiore della 25 Metri, che proprio al FLIBS ha fatto il suo debutto americano.

Per proseguire nel percorso di presidio del mercato US, Azimut Yachts e Marine Max intendono incrementare la presenza del brand ai principali boat show del paese, e implementare un articolato programma di eventi volto a rafforzare il senso di appartenenza degli owners alla community Azimut Yachts e conquistare nuovi armatori.