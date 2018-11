Ryanair, voli a meno di 10 euro

Cyber Week Ryanair. Nella settimana che porta al ‘Black Friday’, la compagnia low cost irlandese presenta le sue offerte on line. Voli a partire da meno di 10 euro sono previsti per moltissime località di tutta Europa con partenze anche da Milano e Roma Fiumicino.

Tra le destinazioni in partenza da Malpensa, ad esempio, ci sono Berlino, Bruxelles, Londra, Bucarest, Siviglia e Tenerife mentre dall’aeroporto Leonardo da Vinci della Capitale con meno di 10 euro (solo andata) si può andare a Vienna e con un po’ più del doppio (21 euro, sempre solo andata) si può atterrare a Ibiza.

E ancora da Bologna – sempre al costo di una pizza (in base naturalmente alla disponibilità dei posti e alle date scelte dai viaggiatori) – si può partire per Berlino, Bruxelles, Copenaghen, Londra o Valencia mentre da Torino lo stesso prezzo si può trovare per una tratta di sola andata per Barcellona. E poi ancora voli da Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Crotone, Napoli, Palermo, Roma Ciampino, Venezia e Verona per decine di destinazioni europee ma anche italiane.

Adnkronos