Natale, Instagram incentiva lo shopping

Le aziende potranno vendere anche attraverso i video

Instagram si candida a essere la piattaforma su cui trovare i regali per il prossimo natale. Il social delle immagini ha introdotto tre novità che puntano a incentivare lo shopping. Dopo gli adesivi nelle Storie per avere dettagli sui prodotti, lanciati lo scorso settembre, ora l’azienda dà alle aziende la possibilità di vendere partendo dai video.

Nei filmati pubblicati da brand e negozi, il tasto “shopping” in basso a sinistra dello schermo consente di avere i dettagli sui prodotti mostrati, da un capo d’abbigliamento a un complemento d’arredo. La funzione, finora limitata ai contenuti postati nelle Storie, adesso è arriva anche nei video pubblicati nel Feed.

Instagram ha anche introdotto la “Shopping collection”, una sezione in cui gli utenti possono salvare tutti i prodotti di loro interesse per poterli tornare a vedere in un secondo momento. La terza novità è il tasto “Shop” nei profili aziendali, che dà accesso alle informazioni sui prodotti delle società e ai post in cui sono mostrati.

ANSA