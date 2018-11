Gastroenterologi: regole condivise per cure migliori e meno sprechi

L’Associazione Italiana Gastroenterologi ed endoscopisti Ospedalieri (AIGO) riunisce i gastroenterologi italiani a Ravenna dal 22 al 24 novembre per condividere gli aggiornamenti più importanti per la diagnosi e la terapia delle malattie dell’apparato digerente.

L’Associazione Italiana Gastroenterologi ed endoscopisti Ospedalieri (AIGO) riunisce dal 22 al 24 novembre a Ravenna i gastroenterologi italiani per uno degli appuntamenti più importanti nell’anno per questa disciplina, il Corso nazionale AIGO. Durante l’evento scientifico saranno affrontate le principali novità in gastroenterologiasia nella diagnostica sia nella terapia. In particolare l’edizione di quest’anno del Corso, a cui parteciperanno circa 250 specialisti da tutta Italia, avrà come tema principale i Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA), uno strumento sempre più importante per garantire al paziente le migliori cure possibili e indispensabile per promuovere l’efficienza dell’assistenza sanitaria perché, basandosi sulla migliore evidenza disponibile, definisce con precisione chi, dove, come, quando deve effettuare una determinata prestazione. In Italia sono già attivi alcuni PDTA ma sono ancora numerosi quelli da attivare. Inoltre, si evidenziano differenze tra regione e regione nell’applicazione dello stesso PDTA. Sottolinea Giuseppe Milazzo, presidente dell’Associazione Italiana Gastroenterologi ed endoscopisti Ospedalieri (AIGO): “Con l’edizione 2018 del Corso nazionale AIGO si completa il percorso ideale che abbiamo sviluppato negli ultimi sull’appropriatezza clinica, la cui promozione è uno degli obiettivi principali dell’Associazione. Abbiamo iniziato, infatti, nel 2015 con il tema “traslazione delle conoscenze” e continuato nel 2016 con “appropriatezza e sostenibilità” e nel 2017 con “linee guida e buona pratica clinica”. Il PDTA rappresenta il terminale di questo processo per rendere più efficace ed efficiente la sanità: è infatti lo strumento per trasferire nella pratica clinica le raccomandazioni delle linee guida e realizza la traslazione dall’efficacia teorica all’efficacia reale”.

Corso nazionale AIGO

“Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali

in gastroenterologia ed endoscopia digestiva”

22 – 24 novembre 2018

Grand Hotel Mattei, via Enrico Mattei 25, Ravenna

Direttore del Corso: Omero Triossi

L’Associazione Italiana Gastroenterologi ed endoscopisti digestivi Ospedalieri (AIGO) raccoglie da quarantacinque anni gli esperti di gastroenterologia ed endoscopia digestiva che operano negli istituti ospedalieri italiani. Suoi obiettivi sono la tutela della disciplina e dei suoi specialisti e la promozione della conoscenza, della prevenzione, della cura e della riabilitazione delle malattie gastroenterologiche. Fondata a Roma nel 1969, l’associazione riunisce oggi 2000 associati provenienti da tutte le regioni italiane.