Black Friday, come evitare l’orgia di acquisti impulsivi

Consumatori, pianificare le spese e controllare i prezzi di prima

Venerdì prossimo, 23 novembre è il Black Friday, il giorno che i grandi operatori del commercio hanno deciso di dedicare ai primi acquisti scontati prima delle feste di fine anno. Quando cioè, in attesa dei saldi post-Befana, i prezzi sono tutt’altro che stracciati. Per aiutare gli acquirenti a non cedere all’impulso senza freni di comprare qualunque cosa supponendo che sia un buon affare, scende in campo l’Aduc, l’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori.

Il modo migliore per approfittare del Black Friday è pianificare gli acquisti, suggerisce l’Aduc. Poi bisogna confrontare i prezzi: anche se l’ondata di annunci, di offerte e pubblicità possono farci credere che è possibile trovare i migliori sconti su qualsiasi prodotto, è importante controllare i prezzi di prima dell’offerta. Importante è cercare solo prodotti di cui si ha bisogno. L’ideale sarebbe fare una lista, sia che si tratti di acquisti nei negozi fisici che online. Così, nel caso si trovi una buona offerta, si potrà davvero risparmiare. Le condizioni di acquisto vanno tenute bene in conto: molti negozi offrono possibilità di cambio della merce con modalità e tempi propri. Ma è bene ricordare che per legge la merce si può restituire, quando si acquista fuori degli esercizi commerciali fisici, entro 14 giorni. Inoltre, se il prodotto o il servizio acquistato hanno un difetto di conformità o di produzione, il commerciante è tenuto a sostituzione o rimborso (con spese di spedizione a carico del commerciante) questo entro due anni dall’acquisto.

Infine, è bene verificare se il prezzo indicato includa Iva e costi di spedizione, poichè queste voci potrebbero far lievitare in modo significativo il costo finale e ridimensionare gli sconti. L’acquisto nei siti più conosciuti di solito offre sufficienti garanzie per sapere con certezza che il nostro acquisto è sicuro. Tuttavia, poiché molti altri siti sono presenti con offerte in questo periodo, è consigliabile verificare che il negozio sia reale per evitare fregature: controllare le varie opinioni sui social e l’esistenza dell’azienda sul registro delle imprese.