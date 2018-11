Ultime su Facebook, 1 miliardo in raccolte fondi sul social

Venti milioni le persone coinvolte nel mondo, 1 mln di no profit

Le raccolte fondi su Facebook hanno superato il miliardo di dollari. Lo ha annunciato Mark Zuckerberg in un post. La cifra è stata raggiunta in circa tre anni. E’ infatti nel 2015 che Facebook ha introdotto gli strumenti a disposizione di Ong, comunità e persone che hanno bisogno di sostegno economico.

Sono 20 milioni le persone che hanno donato o avviato raccolte sulla piattaforma attraverso le funzioni “Raccolte fondi” e “Fai una donazione”. Nel mondo del no profit sono invece 1 milione gli enti, in 19 paesi, che possono ricevere donazioni direttamente tramite Facebook.

In Italia hanno beneficiato maggiormente delle donazioni l’Associazione italiana contro le leucemie (Ail), Save the children Italia, Emergency, l’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e l’Ente nazionale protezione animali (Enpa).

Insieme i cinque enti hanno raccolto oltre 2 milioni di euro nell’ultimo anno.

ANSA