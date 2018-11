Benzina e diesel, giù i prezzi

Proseguono i ribassi dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di ‘Staffetta Quotidiana’, Q8 e Tamoil hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina. Per Tamoil registriamo anche un ribasso di un centesimo al litro sul Gpl.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,629 euro/litro (-3 millesimi, pompe bianche 1,611), diesel a 1,545 euro/litro (-1, pompe bianche 1,528).

Benzina servito a 1,750 euro/litro (-1, pompe bianche 1,658), diesel a 1,669 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,573). Gpl a 0,688 euro/litro (invariato, pompe bianche 0,676), metano a 0,988 euro/kg (invariato, pompe bianche 0,975). Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 389 euro per mille litri (+3), diesel a 490 euro per mille litri (-4, valori arrotondati).

Adnkronos