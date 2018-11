Ultime dall’editoria. Visto chiude, Novella 2000 è sul mercato

Il settimanale Visto interrompe le pubblicazioni con l’uscita di fine novembre mentre Visto tv adotta un formato più grande e diventa un vero e proprio magazine familiare indipendente. Invece per Novella 2000 non si esclude l’ipotesi di vendita, «a patto che venga pagato il giusto prezzo», ha spiegato a ItaliaOggi l’editore Daniela Santanchè. Ma anche per la testata che festeggia quest’anno i 100 anni, c’è una novità: la nascita di Novella Cucina con tanto di ricette della senatrice «visto che riscuotono successo sui social», chiosa Santanchè.

Sono queste le principali novità del gruppo Visibilia, che comprende i periodici Pc Professionale, VilleGiardini e Ciak. In parallelo procede la vicenda giudiziaria di alcuni giornalisti di Visto e Novella 2000, che si erano opposti al licenziamento collettivo e per cui il Tribunale di Milano ha ordinato, tra l’altro, il reintegro nel gruppo. Martedì scorso, però, s’è tenuta l’udienza per il ricorso e ora si profila una conciliazione.

ItaliaOggi