Spiare il profilo WhatsApp del proprio amore è giusto o sbagliato?

(di Tiziano Rapanà) L’altra sera mi trovavo al bar con degli amici. Una serata come tante vissute tra chiacchiere incentrate sul più e sul meno della vita. Il “meno” poi l’ha fatta da padrone, specie quando si è arrivati a discorrere del mondo della tecnologia. Un amico mi ha chiesto se fosse giusto o sbagliato spiare il profilo WhatsApp della propria fidanzata. «Non avrai mica il sospetto di essere diventato cornuto?», gli ho detto. Non mi è sembrato preoccupato. Mi ha spiegato che la sua domanda aveva un carattere più concettuale, per certi versi filosofico. E per filosofia bisogna intenderla nella caratterizzazione più popolare incentrata, ad esempio, sulla questione “se sia giusta o sbagliata la gelosia”. Cose così. Non ho saputo dargli una risposta, mi sono trincerato in un diplomatico “non lo so”. A distanza di ore, penso che la domanda sia malposta. Forse bisognerebbe chiedersi se sia utile o dannoso spiare il profilo WhatsApp del/della proprio/a partner. Meglio non considerare la dicotomia moralistica “giusto/sbagliato”. Sommessamente penso sia dannoso. Non perché sia meglio non sapere dell’esistenza di un eventuale tradimento, il motivo è un altro. La pratica del guardare dal buco della serratura le mosse dell’altro/a può generare sospetto, diffidenza e trasformare l’amore in ossessione. Meglio, dunque, non spiare. Anche perché se uno ha le corna – e non è fesso – prima o poi lo intuisce. E ovviamente rende pan per focaccia.

