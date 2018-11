Lele Mora non dirigerà “L’Unità”. Retewebitalia.net smentisce: non è stato fatto nessun acquisto

Mora ha cercato una soluzione per l’Unità.

Aldilà della, riteniamo involontaria dichiarazione televisiva di Mora di aver acquistato L’Unità, una ultima osservazione è doverosa. Mora ha cercato una soluzione per l’Unità. Vogliamo demonizzarlo per questo? Ha fornito una soluzione possibile per ridare posti di lavoro a chi non ne ha, ai giovani invitandoli a seguire la sua pagina social per la ricerca di volti nuovi per la TV, materia in cui è stato ed è un professionista affermato. A seguito della sua esperienza di manager del mondo della comunicazione e dello spettacolo ora anche con iniziative nel sociale ha cercato di fornire una possibile soluzione per ricompattare il gruppo dei giornalisti che potrebbero ridare vita al loro Giornale. L’Unità. Vogliamo ricordare nel corso degli anni gli svariati tentativi di acquistare la testata, senza esito positivo dopo lunghe trattative portando i giornalisti tutti anche a subire danni psicologici e morali. In questo momento il clamore mediatico che ha suscitato la vicenda riteniamo possa solo agevolare l’attenzione di più potenziali acquirenti che, non solo tramite nostro ma direttamente, possono favorire la vendita della testata fondata da Antonio Gramsci per generare informazione per i giovani e per i lavoratori. I tempi cambiano, parlare di usi e consuetudini di oggi solo 20 anni fa avrebbe fatto scalpore, le idee di Lele Mora di fornire suggerimenti e informazione per generare informazioni e lavoro nel 2018 possono comunque essere paragonate quantomeno per visione di progresso a un grande comunicatore quale fu Antonio Gramsci.

Resta il fatto di aver dichiarato con la presente di non aver né acquistato né aver nominato direttori o qualsivoglia persona per una iniziativa ad oggi inesistente sia progettualmente che economicamente.