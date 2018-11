Governo battuto sul condono edilizio. Il ribelle De Falco (M5s) verso l’espulsione

I voti determinanti di due dissidenti grillini — Gregorio De Falco e Paola Nugnes — hanno dunque mandato sotto il governo in Commissione Ambiente e Lavori Pubblici del Senato dove è stato messo in votazione anche quello di Urania Papatheu di Forza Italia. È finita 23 a 22 per le opposizioni (Pd, FI, Leu, Misto, Autonomie) con il comandante De Falco che si è espresso contro gli ordini del suo Movimento e la senatrice Nugnes che si è astenuta. Invece Domenico De Siano (FI), favorevole al condono, si è unito a Lega e M5S ma alla fine la maggioranza, che aveva guadagnato un voto, ne ha persi due. Ora però i due dissidenti grillini — «Loro sono game over», è l’indicazione che viene dai piani alti del M5S — rischiano l’espulsione (De Falco) e la sospensione (Nugnes). Luigi Di Maio conferma l’avvio di un procedimento davanti ai probiviri e sfida i due dissidenti: «È un fatto gravissimo ma ora è tempo di tagli di stipendi e restituzioni. Vedremo…». Ma la Nugnes non si piega: «Non ho paura, quando si è nel giusto non si ha paura di niente».

La maggioranza pensa di rimediare. «I lavori della Commissione vanno avanti e in Aula correggeremo questa spiacevole stortura», è il pronostico di Patuanelli. La Lega resta a guardare («Non ci mettiamo a giudicare cosa succede in casa di altri») ma è sicuro che il Carroccio non si tirerà indietro in Aula per tornare al condono largo: «Lo dobbiamo fare perché non c’è tempo per una terza lettura».