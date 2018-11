Snap perde un altro pezzo

La squadra comando quasi completamente cambiata da sbarco Borsa

Snap, la società a cui fa capo Snapchat, perde un altro pezzo. Dopo quasi cinque anni il responsabile dei contenuti Nick Bell lascia: con la sua uscita la squadra di comando dell’app per i messaggini che spariscono e’ quasi completamente cambiata da quando la società è sbarcata in Borsa. Una quotazione che ha aperto un periodo difficile e innescato una fuga da Snpachat. Al di là dei due fondatori, Evan Spiegel e Bobby Murphy, resta solo Steve Horowitz, vice presidente responsabile per la tecnologia, della squadra di comando che ha portato Snap in Borsa.

Ansa