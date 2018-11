Al via ‘Vivi Internet, al meglio’

Iniziativa di Google, Altroconsumo e Telefono Azzurro

‘Vivi internet, al meglio’, il progetto ideato da Google, Altroconsumo e Telefono Azzurro per sensibilizzare ad un uso responsabile del web, prende il via oggi dalla Lombardia, per poi diffondersi in tutte le regioni italiane. Ad annunciarlo, durante una conferenza stampa a Palazzo Lombardia sono stati il governatore Attilio Fontana, Massimiliano Capitanio, della commissione Telecomunicazioni e Vigilanza Rai alla Camera dei Deputati, Giorgia Abeltino, Direttore Relazioni Istituzionali e Affari Regolamentari di Google per l’Italia, Francia, Grecia e Malta, Ivo Tarantino, Responsabile relazioni esterne di Altroconsumo e il presidente di SOS Telefono Azzurro onlus Ernesto Caffo.

Cinque le tematiche al centro del progetto che si rivolge non solo a giovani e adolescenti, ma anche ai loro genitori ed insegnanti: reputazione online, phishing e truffe, privacy e sicurezza, molestie e bullismo online, segnalazione di contenuti inappropriati. Per i più giovani, Google collaborerà con Yotuber di successo (Cane Secco, Muriel, ShantiLives, Lea Cuccaroni e Daniele doesn’t Matter) così da arrivare direttamente agli adolescenti e avvicinarli al mondo dell’educazione civica digitale. Ai genitori Altroconsumo ha dedicato una sezione con consigli, quiz e test (sul sito www.altroconsumo.it/vivinternet) in cui possono mettere alla prova quanto effettivamente conoscono le dinamiche del web. Infine Telefono Azzurro si occuperà della formazione online e con workshop di oltre 30mila insegnanti in tutta Italia.

ANSA