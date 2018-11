Samsung svela un flip phone costosissimo

Ecco il W2019, smartphone a conchiglia che supera i 2.400 euro

In attesa dello smartphone pieghevole che dovrebbe arrivare sugli scaffali l’anno prossimo, Samsung svela il suo nuovo flip phone, uno smartphone a conchiglia con specifiche di fascia alta e un prezzo altissimo, sopra i 2.400 euro.

Presentato nel corso di un evento in Cina, il dispositivo si chiama W2019 e aggiorna il W2018 dell’anno scorso. Monta uno schermo esterno Amoled da 4,2 pollici e un display interno delle stesse dimensioni, 6 GB di Ram e 128 o 256 GB di memoria interna. Il processore è lo Snapdragon 845 di Qualcomm. Il retro ospita una doppia fotocamera da 12 megapixel che supporta riprese in 4K e super slow motion. Ha una tastiera fisica, lettore di impronte e un tasto dedicato all’assistente vocale Bixby.

La vendita dello smartphone, nei colori oro rosa e platino, è prevista solo in Cina, dove il telefono ha un prezzo di 18.999 yuan, equivalenti a poco più di 2.400 euro.

ANSA