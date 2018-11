Il governo in crisi sulla Tav. Salvini assicura: “Si farà”, ma Di Maio la pensa diversamente

Tutte le opere si faranno. Il Mose, il Tap, il Terzo valico, la Pedemontana… Si va avanti. Punto». Ma la Tav, l’alta velocità Torino-Lione? «Lasciamo che finisca l’esame costi/benefici», Matteo Salvini, tra il pranzo con gli imprenditori brianzoli e Milan-Juve, parla alla Scuola di formazione politica della Lega ideata da Armando Siri. Nessun dubbio sulle altre grandi opere, e pazienza se in serata Luigi Di Maio, a Non è l’arena su La7, dirà che l’analisi costi/benefici «è in corso su tutte le opere». Ma sulla Tav Salvini non vuole incalzare: «Penso che alla fine si farà, in linea di principio sono per finire un lavoro che si è incominciato».

Certo, aggiunge, quella di sabato a Torino è stata «una bella manifestazione, che fa riflettere». Ma in ogni caso si andrà avanti come previsto dal contratto di governo, con l’aggiornamento dell’analisi costi/benefici che non è chiarissimo quando sarà pronta: «A breve arriverà, se c’è una cosa che nessuno vuole fare è il tiramolla». Salvini si lancia sulla necessità che «gente perbene e onesta scelga di gestire la cosa pubblica». Il vicepremier vuole elogiare la scuola di Siri ma, un po’ a sorpresa, arricchisce il concetto: «Attenzione che l’onestà non accompagnata dalla competenza è un disastro, è condizione necessaria ma non sufficiente. Se ho un medico onesto ma minga bun (mica buono) non ci vado». Insomma: «Per fare il ministro, il sindaco, l’amministratore, occorre anche competenza, che non significa otto titoli di studio». E chissà a chi il ministro pensasse.

In ogni caso, Salvini non ignora affatto che la stragrande maggioranza, o forse tutti, gli amministratori del suo partito sull’alta velocità ferroviaria ci contano, a partire dai governatori Attilio Fontana e Luca Zaia. Così come, però, non ignora alcune criticità. Per esempio, il fatto che la Tav tra Venezia e Trieste già sia stata bloccata. Lo ha rivendicato lo scorso ottobre l’ex presidente Debora Serracchiani (Pd): «L’invasiva Tav Venezia-Trieste è sparita da anni e con il governo di centrosinistra, ma i M5S oggi la spacciano come novità che è merito loro: bugiardi».