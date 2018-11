Google avvisa contro abbonamenti-truffa

Sos sui siti che vendono servizi ‘mobile’ senza chiarezza

Google dichiara guerra ai siti web che tentano di rifilare servizi in abbonamento senza che l’utente se ne renda conto, né sappia quanto dovrà pagare. Il prossimo aggiornamento del browser di navigazione Chrome, atteso a dicembre, mostrerà un avviso ogni volta che l’internauta rischia di sottoscrivere un abbonamento in modo inconsapevole, scoprendolo solo in seguito nel conto del telefono.

Nel mirino ci sono quelle pagine equivoche che richiedono di inserire il numero di smartphone per avere accesso a giochi o notizie, senza rendere chiari i costi. I siti che offrono questi servizi, per non incappare nell’altolà di Google, dovranno quindi fornire informazioni precise e dettagliate agli utenti, senza usare trucchi come le scritte in grigio su sfondo bianco, poco leggibili, o l’indicazione dei prezzi in modo non limpido.

La novità di Chrome non è l’unica che punta a proteggere chi naviga in rete. Il browser bloccherà anche i banner pubblicitari ingannevoli.

Ansa