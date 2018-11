Ultime sulla manovra. Giorgetti annuncia: anche la riforma del Coni nel “pacchetto sportivo”

La riforma del Coni “sara’ inserita nella legge di bilancio” che verra’ approvata entro la fine dell’anno. Lo ha affermato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti in una intervista a Prima Comunicazione che a fine mese pubblichera’ una sua lunga intervista ad apertura del Grande Libro dello Sport 2019. Il “pacchetto sportivo” nella legge di Bilancio comprendera’ anche il capitolo grandi eventi e il bonus Sport, “una grandissima misura” per il sottosegretario, che precisa: “Il bonus rispetto a quello introdotto dal precedente esecutivo si apre alle realta’ minori, comprendendo anche il finanziamento per opere di ordinaria amministrazione. Quindi accessibile anche alle palestre che so, che devono rifare gli spogliatoi o ridipingere le pareti”. E poi aggiunge: “Sotto il profilo finanziario i fondi sono raddoppiati rispetto all’anno scorso, spero che me lo lasceranno fare”. Per quanto riguarda infine il decreto legge sulla giustizia sportiva, Giorgetti, nell’intervista conferma che il provvedimento sara’ inserito nel dl fiscale, sotto forma di emendamento del governo, e sara’ quindi approvato con il via libera a quest’ultimo.