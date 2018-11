Android, app rischiose su 0,08% telefoni

‘Installare dal negozio ufficiale è 9 volte più sicuro’

Scaricando applicazioni dal negozio ufficiale di Google, il Play Store, è nove volte meno probabile incappare in una app potenzialmente dannosa. Il dato emerge da un nuovo rapporto di Google sulla sicurezza dei dispositivi Android, che evidenzia un calo delle minacce rispetto al 2017.

In base al sistema di protezione di Google, che controlla 50 miliardi di app al giorno, nei primi tre mesi del 2018 il rischio di scaricare app dannose ha riguardato lo 0,08% dei dispositivi Android che hanno preso le applicazioni soltanto dal negozio ufficiale. Nel 2017 si trattava dello 0,09%. Se si installano app fuori dal Play Store di Google, invece, il rischio si attesta allo 0,68% nel 2018, in calo rispetto allo 0,82% del 2017.

ANSA