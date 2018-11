Tesla, una donna alla presidenza al posto di Elon Musk

Il colosso delle auto elettriche nomina Robyn Denholm

E’ una donna a sostituire Elon Musk alla presidenza di Tesla. Il colosso delle auto elettriche ha nominato Robyn Denholm alla guida del consiglio di amministrazione. La nomina di Denholm ha effetto immediato. Denholm lascera’ il suo attuale incarico di chief financial officer e responsabile della strategia di Telstra, il colosso australiano delle telecomunicazioni. ”Credo in questa societa’ e creado nella sua missione. Aiutero’ Elon e il team di Tesla a centrare una rettivita’ sostenibile e portare valore agli azionisti” afferma Denholm. la nomina si e’ resa necessaria dopo l’accordo fra Musk e la Sec per patteggiare le accuse di frode.

Ansa