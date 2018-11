Merano Wine Festival: tra le vigne spunta la wild generation

Tutto pronto in Alto Adige, per l’atteso evento vinicolo. Il patron Köcher: i giovani riscoprono la tradizione, ma creano vini anarchici.

Helmuth Köcher è presidente e fondatore del Merano WineFestival, in programma nella seconda città della provincia di Bolzano dal 9 al 13 novembre, e anche The WineHunter, il cacciatore di vini. Ogni anno lavora alla ricerca di eccellenze da presentare nel corso della manifestazione.

Partiamo dall’Alto Adige. Lei definisce “wild generation” una nuova leva di produttori di qualità. Chi sono?

“Sono trentenni che interpretano in modo nuovo i vitigni dell’area, e lo fanno per valorizzare il territorio. Sperimentano vinificazioni particolari, coniugando tradizione ed innovazione. Siamo di fronte a un ritorno alle radici, a vini che diventano veri ambasciatori dell’Alto Adige, e non sono costruiti per piacere ad un mercato internazionale. È stato impressionante, per me, l’incontro con l’esperienza di Weingut in der Eben, che è un maso sopra Bolzano, dove lavorava il padre che oggi ha lasciato la conduzione al figlio, Urban Plattner (classe 1986). Quando ho assaggiato la sua Schiava, non ho riconosciuto i caratteri del vitigno, e lui non si è scomposto e mi ha spiegato che quel vino porta l’impronta sua e del maso. Altri esponenti di questa wild generation sono Martin Gojer, di Pranzegg, Christian Kerschbaumer di Garlider, e Roberto Ferrari, che ha chiamato la propria azienda Manifattura vini. Dietro queste esperienze c’è convinzione e passione, e credo che oggi il mercato sia attento a chi nei vini esprime libertà”.

Il Merano WineFestival scommette sui Piwi, vitigni resistenti alle malattie fungine.

“L’importanza e la valenza di queste varietà è la capacità di adattarsi a diverse condizioni climatiche. Il Solaris, ad esempio, in Alto Adige è coltivato fino a 1.350 metri, dalla cantina Calvenschlössl di Laatsch, in Alta Val Venosta. Questi vitigni — oltre al Solaris, Sauvignier Gris, Cabernet Cortis, Bronner — hanno un buon rapporto qualità prezzo. Non credo che siano il futuro, avranno sempre una posizione di nicchia ma aspirano a un nuovo posizionamento”.

È in programma un focus sui vini del Vesuvio. Perché?

“C’è poca consapevolezza della ricchezza di un vino allevato su suolo vulcanico. Credo che il consumatore debba poter capire meglio l’importanza della provenienza. Sono i vignaioli stessi, spesso, a non credere alla propria particolarità. Solo visitando il Vesuvio si scopre la peculiarità dei suoi vitigni. Tra le eccellenze, il Summa delle Cantine Olivella, vinificato con uva Catalanesca del Monte Somma, e i vini de La Sibilla, azienda attiva da cinque generazione a Bacoli (Na), nei Campi Flegrei”.

La Campania del vino torna anche nell’impasto di una pizza?

“La pizza è l’emblema di Napoli, e l’impasto la chiave del suo successo. Abbiamo sperimentato l’uso del vino, per dare una nuova identità alla pizza. Dopo aver provato con un Piedirosso, vitigno per eccellenza del Vesuvio, abbiamo optato per l’aglianico di Taurasi: la pasta ha bisogno di un vino strutturato. Abbiamo scelto un vino di alta qualità, il Terra di Eclano dell’azienda Quintodecimo. Con un litro di vino si fanno 10 pizze. Al Merano WineFestival proveremo però anche l’impasto di Lagrein alto-atesino”.

Luca Martinelli, repubblica.it