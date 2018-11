Aldo Moro, la mostra. Parterre istituzionale all’inaugurazione

Parterre istituzionale per l’inaugurazione, l’altra sera, della mostra fotografica su Aldo Moro dal titolo Memoria, politica, democrazia – da ieri aperta al pubblico presso la Camera dei Deputati, Complesso di Vicolo Valdini (dalle 10 alle 18). L’esposizione ripercorre la vita politica del presidente della Dc ucciso dalle Brigate Rosse attraverso le foto di Carlo Riccardi, decano dei fotoreporter romani che, a 92 anni, continua a fotografare coltivando anche la sua passione per la pittura. Il racconto vanta le immagini di Maurizio Riccardi, figlio di Carlo, e di Maurizio Piccirilli, autore delle foto del ritrovamento di Moro in via Caetani. Sono intervenuti all’inaugurazione: Luigi Zanda, Francesco Maria Giro, Paolo Naccataro, Nicola Barone (presidente di Telecom San Marino), l’ingegner Marco Staderiré, Fabrizio Ortis, Onofrio Rota, i prefetti Carlo De Stefano e Mario Papa (commissario di governo per le persone scomparse).

Corriere della Sera