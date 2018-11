Memoria e politica, mostra su Aldo Moro

Una mostra fotografica su Aldo Moro, dal titolo Memoria, politica, democrazia, è aperta da oggi al 16 novembre presso la Camera dei Deputati, Complesso di Vicolo Valdina (dalle ore 10 alle 18, ingresso da Piazza Campo Marzio 42). L’esposizione ripercorre la vita politica del presidente della Dc ucciso dalle Brigate rosse attraverso le foto di Carlo Riccardi, decano dei fotoreporter romani che a 92 anni continua a fotografare coltivando contemporaneamente la sua passione di sempre per la pittura. Il racconto è arricchito dalle immagini di Maurizio Riccardi, figlio di Carlo, e di Maurizio Piccirilli autore delle foto del ritrovamento del corpo di Moro in via Caetani. Presente anche un video sulla Roma di quegli anni.

Corriere della Sera