Assicurazioni, Farina (Ania): “Su catastrofi naturali serve soluzione di sistema”

In Italia serve una soluzione strutturale per fare fronte al rischio delle catastrofi naturali e va presa in considerazione una partnership pubblico-privato. Lo ha detto Maria Bianca Farina, presidente di Ania, a margine dell’AxaForum a Milano. “Sulle catastrofi naturali l’Italia è molto esposta, lo stiamo verificando ogni giorno. Il Paese e’ molto fragile”, ha sottolineato Farina rilevando che da tempo Ania “‘ha fatto studi per fare si’ che si attui un servizio che gestisca ex-ante questo rischio. Abbiamo presentato un progetto anche al nuovo governo che speriamo prenda in considerazione una partnership pubblico-privato”. Secondo Farina “vanno messe in campo tutte le risorse e tutti gli strumenti nel miglior modo possibile. Quello delle catastrofi naturali è un tema che si ripeterà e serve una soluzione strutturale, di sistema che oggi ancora manca. Siamo forse uno dei pochissimi Paesi sviluppati a non averla”.

Il Sole 24 Ore Radiocor Plus