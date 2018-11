Benzina e diesel, prezzi ancora giù

Prezzi ancora in calo sulla rete carburanti italiana, a valle degli ultimi tagli delle compagnie. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,647 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,642 a 1,672 euro/litro (no-logo a 1,630). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,554 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,548 a 1,570 euro/litro (no-logo a 1,538).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,777 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,758 a 1,860 euro/litro (no-logo a 1,676), mentre per il diesel la media è a 1,684 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie da 1,678 a 1,749 euro/litro (no-logo a 1,582). Il Gpl, infine, va da 0,695 a 0,710 euro/litro (no-logo a 0,681).