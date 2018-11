Sogefi (CIR) si aggiudica fornitura di componenti innovativi per auto alimentata a idrogeno

Sogefi, società di componentistica auto del Gruppo CIR, si è aggiudicata un contratto per la fornitura di componenti per il raffreddamento per auto di ultima generazione con celle a combustibile alimentata a idrogeno.

I nuovi componenti Sogefi sono:

• collettore di aspirazione per l’idrogeno

• collettore di scarico per l’idrogeno

• collettore di aspirazione per l’aria

• collettore di scarico per l’aria

• collettore per il circuito di raffreddamento

• uscita di raffreddamento

• condotti per idrogeno, aria e raffreddamento

Il valore totale dei nuovi componenti forniti da Sogefi Air & Cooling sarà pari a € 250 per auto rispetto a € 70 per auto con motore a combustione. Laurent Hebenstreit, amministratore delegato di Sogefi, ha commentato: “Questo accordo rappresenta il primo passo per la crescita di Sogefi nel segmento delle auto alimentate a idrogeno. La combinazione di materiali innovativi, design e processi è la chiave per il nostro successo in questo mercato in rapida crescita”.Secondo quanto stimato dall’Hydrogen Council, l’idrogeno sarebbe potenzialmente in grado di alimentare tra i 10 e i 15 milioni di automobili e circa 500.000 autocarri entro il 2030, contribuendo così alla riduzione delle emissioni di CO2. Sogefi Air & Cooling avvierà la produzione dei componenti presso lo stabilimento di Montreal, in Canada, nel 2021.

Sogefi , società del Gruppo CIR fondata nel 1980 e quotata sul mercato STAR della Borsa di Milano, è uno dei leader mondiali nella componentistica auto con prodotti innovativi in tre aree di attività: filtrazione, sospensioni, aria e raffreddamento. Nel 2017 Sogefi ha ottenuto ricavi per € 1,7 miliardi. La società, partner dei principali produttori mondiali di autoveicoli, è presente in 23 paesi con 41 stabilimenti, 4 centri di ricerca e 10 centri di sviluppo. Sogefi, che dà lavoro a circa 6.900 persone, è impegnata nella sostenibilità e nella promozione dei principi di responsabilità sociale in tutta la catena di fornitura (www.sogefigroup.com).

Rodolfo Belcastro, Direttore Comunicazione