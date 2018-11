Mylan, c’è Torriglia

Nominato country manager Italia

Fabio Torriglia è il nuovo country manager della filiale italiana di Mylan. Laureato in farmacia all’Università degli Studi di Milano, ha una lunga esperienza nel settore, con un percorso professionale che lo ha visto rivestire posizioni all’interno delle più importanti realtà farmaceutiche. Torriglia approda infatti in Mylan dopo aver ricoperto dal 2014 il ruolo di general manager in Zambon Italia e country & Europe head in Pierre Fabre Pharma dal 2006 al 2014. Precedentemente ha avuto diversi incarichi apicali in Roche Italia e Boehringer Mannheim. «Mylan è un’azienda che ho osservato in questi anni, ammirandone l’impegno nell’offrire prodotti e servizi affidabili ed eccellenti, provenienti da diverse culture aziendali fuse tra di loro», ha commentato Torriglia. «Considero un privilegio poter lavorare in Mylan gestendo un listino prodotti unico nello scenario italiano, che copre tutti i bisogni dei pazienti, in tutte le aree terapeutiche, con una offerta differenziata che va dal cosmetico, fino al biosimilare, passando per il farmaco di marca al farmaco equivalente di qualità. Poter garantire un servizio di prim’ordine diffondendo il marchio Mylan attraverso i nostri interlocutori qualificati, medici, farmacisti, ospedali, distributori sarà il nostro principale impegno per continuare a crescere e migliorarci costantemente».Il gruppo farmaceutico Mylan conta un portafoglio di circa 7.500 prodotti commercializzati in tutto il mondo, comprese le terapie antiretrovirali, ed è presente in più di 165 Paesi con oltre 35 mila dipendenti.

Marco Livi, Italia Oggi