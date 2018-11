Maltempo: Zaia, serve polizza catastrofi per cittadini

Una polizza contro le catastrofi per i cittadini.

E’ l’idea ribadita dal governatore del Veneto Luca Zaia questa mattina in diretta su Radio 24. “Io ci ho provato nel 2010 in Veneto, ma gli esperti che ho consultato mi dicono che 5 milioni di abitanti son pochi e non fanno massa critica, mentre 60 milioni la fanno – ha spiegato – Dobbiamo fare una polizza che sia vantaggiosissima, che dia copertura, magari con delle franchigie importanti ai cittadini. Quando arrivano i danni non possiamo pensare che ci sia sempre il pubblico che arriva. Ci vuole un’assicurazione“.