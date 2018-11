Domani si aprirà, a Salerno, il trediceismo congresso nazionale FAISA-CISAL

Si aprirà domani a Salerno, con lo slogan “Esserci e Migliorare. I Lavoratori prima di tutto”, il XIII congresso nazionale della FAISA-CISAL, la Federazione autonoma degli autoferrotranvieri CISAL. Alla suprema assise, che si concluderà giovedì 8 novembre, prenderanno parte oltre 500 persone, tra i delegati sindacali designati dalle province di tutt’Italia, i componenti del Consiglio nazionale, i Segretari regionali e provinciali, la Segreteria confederale CISAL, guidata dal Segretario Generale Francesco Cavallaro, e altri invitati. In particolare, nella giornata di apertura, saranno ospiti dell’evento le Segreterie nazionali dei Trasporti di CGIL, CISL, UIL e UGL e qualificate delegazioni delle associazioni datoriali AGENS, ANAV e ASSTRA.

I lavori, da cui emergeranno le linee sindacali della FAISA-CISAL per i prossimi cinque anni, oltre ai nomi dei prossimi dirigenti della Federazione, saranno incentrati sulle principali tematiche del settore Trasporti. “Dalla drastica riduzione di risorse economiche con cui si trova a fare i conti il Comparto alla contrattazione aziendale – anticipa il Segretario Generale FAISA-CISAL, Andrea Gatto (nella foto) -, dalle modalità di affidamento del servizio alle Clausole Sociali a garanzia dei lavoratori in caso di subentro di nuove aziende, dalle relazioni sindacali ai nuovi processi industriali, questo Congresso nazionale analizzerà le sfide lanciate da una situazione economico-sociale oggetto di cambiamenti profondi e repentini rispetto al passato, per impostarne una gestione sistematica, che passi dal confronto costante e costruttivo tra sindacati, istituzioni e organizzazioni datoriali”.