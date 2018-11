Nome Azienda Carica Voto Giudizio

ALDO BISIO Vodafone Italia Amministratore delegato 7 Dopo oltre due anni di gestione dell'azienda, l'ha rivoluzionata per fronteggiare le agguerrite concorrenze. Sta lavorando al piano di cablatura con la fibra ultra veloce e ha vinto la gara per la sperimentazione alla tecnologia 5G e Milano diventerà il più grande laboratorio 5G in Europa con investimenti di oltre 90 milioni di euro. La sua mente è già proiettata nel futuro dove vede nuove alleanze, possibili acquisizioni di start up e joint venture. Soprannominato il modernizzatore.

FABIO CAIROLI Lottomatica Amministratore Delegato 7½ A lui è andato uno dei nostri Premi Socrate nel 2018. L’A.d. di Lottomatica che rappresenta la punta di diamante della multinazionale IGT. Guida con visione e capacità l'azienda leader in Italia nel sempre più complesso e burrascoso mercato italiano dei giochi. Chi lo conosce ne sottolinea il rigore manageriale "teutonico" e una vera e propria passione per l'analisi del mercato e delle sue evoluzioni.

MARCO DE BENEDETTI GEDI Gruppo Editoriale e Carlyle Group Presidente, Managing director 7- Stabile e apprezzato nel lavoro. Un ottimo imprenditore. Anche in un momento di crisi il suo gruppo continua nuove acquisizioni. Ha voluto come sostituto della Mondardini Laura Cioli.

MATTEO DEL FANTE Poste Italiane, Poste Vita e Poste Assicura Amministratore Delegato e Direttore Generale 7+ Lavora silenziosamente per rivoluzionare l'azienda. Ama la privacy e non cerca pubblicità, riservato, ma non freddo. È molto preparato e approfondisce tutto ciò che fa. Umile, prudente e tenace. “L’umiltà è il pilastro di tutte le virtù.” (Confucio)

MARIA PATRIZIA GRIECO Enel Presidente 7- A lei è andato uno dei nostri Premi Socrate nel 2018. E' considerata una delle 50 donne più potenti del mondo. Molto rappresentativa, con una personalità autonoma. Una sua famosa battuta: "Il potere non è buono né cattivo". E' una delle poche donne ai vertici di aziende chiave. Il suo incarico è stato rinnovato a pieni voti.

REMO RUFFINI Moncler S.p.A Presidente e Amministratore Delegato 7 È stato insignito del premio “Imprenditore dell’Anno 2017” per aver in poco tempo rilanciato il marchio a livello internazionale. La sua continua ricerca dell’eccellenza è vincente. Ottimo il risultato nell'esportare il Made in Italy nel mondo ed è ripagato con ricavi a +20%. E' stato da poco nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

MARCO ALVERA' Snam Amministratore Delegato 7 Ha deciso di giocare in prima linea la partita del mercato unico del gas e assicura che l'infrastruttura Tap porterà il gas in Italia nel 2020. In poco tempo ha dato una svolta all'azienda. Un giovane e promettente manager che guarda al futuro della sua azienda e prevede che, tra non molto, le auto saranno ibrido elettriche e metano.

GIANNI VITTORIO ARMANI Anas Spa Presidente e Amministratore Delegato 6 È considerato un uomo di trasparenza. In attesa del matrimonio con FS, assicura che dall'unione non ci saranno esuberi. Sta lavorando a pieni ritmi con ottimi risultati per risolvere i tantissimi problemi cruciali che si è trovato.

ANTONIO BARAVALLE Lavazza Amministratore Delegato 6½ La sua linea è di riorganizzare e conquistare i mercati esteri. Deve però prestare attenzione perché le società estere, come Starbucks, vogliono invadere e conquistare il mercato italiano. In attesa dello sbarco in borsa ha acquisito Carte Noire, Merrild, Kicking Horse, Nims e non esclude nuove acquisizioni. L’immagine e la comunicazione puntano sulle scenette comiche, certo apprezzabili, di Maurizio Crozza, sulla base delle invenzioni abituali di Armando Testa.