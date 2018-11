L’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza ha premiato Wind Tre, come migliore operatore nella gestione clienti nei punti vendita

Wind Tre si conferma, per il terzo anno consecutivo, primo operatore di telefonia per “l’eccellente servizio di assistenza ai clienti nei suoi punti vendita con il marchio Wind”. Lo rileva l’importante studio denominato “I Migliori in Italia – Campioni del Servizio”, curato dall’autorevole Istituto Tedesco di Qualità e Finanza.

Il prestigioso riconoscimento attribuito a Wind Tre, che si somma anche a quello per il migliore servizio ADSL, premia le scelte di trasparenza e di qualità che, da sempre, contraddistinguono l’azienda guidata da Jeffrey Hedberg (nella foto).

I risultati della ricerca dell’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza, pubblicati stamani dal giornale la Repubblica, sono frutto di un approfondito sondaggio, basato su quasi 200.000 pareri espressi dai consumatori, in più di 100 settori dell’economia italiana.