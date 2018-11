Come riconoscere le banconote false

Riconoscere una banconota originale da una contraffatta non è difficile. Basta avere un buon tatto e prestare attenzione ai particolari. Come prima cosa bisogna fare molta attenzione alla carta. Al tatto, infatti, le banconote non contraffatte appaiono molto consistenti e mostrano anche una certa sonorità. Se riconoscere una banconota falsa semplicemente toccandola può essere complicato, farlo prestando attenzione ai dettagli è molto più semplice.

Ogni banconota dei nuovi euro, infatti, presenta delle spiccate caratteristiche anticontraffazione. Ogni banconota (quelle della serie ex novo denominata ‘Europa’), ad esempio, ha impresso il volto di Europa, regina mitologica di Creta, nella finestra situata nella parte superiore di ogni lato della banconota. L’ologramma con il ritratto di Europa è in trasparenza, quindi per vederlo dovrete mettervi in controluce. Il medesimo ritratto, poi, è presente anche nella filigrana (a sinistra) della banconota, indipendentemente dal taglio della stes

Le nuove banconote della serie ‘Europa’, inoltre, sono dotate di un numero verde smeraldo nella parte frontale: questo numero, ogni volta che i soldi vengono mossi, cambia colore fino a diventare blu scuro. Quando la banconota viene mossa lo stesso numero riflette anche una luce che si sposta in direzione verticale. Vi è poi un filo di sicurezza, visibile in controluce, all’interno si può facilmente notare la cifra del valore della banconota, indicata con piccoli caratteri di colore bianco, e il simbolo dell’euro.

Infine, ogni banconota della nuova serie Europa ha – sia sul margine destro che su quello sinistro – dei piccoli elementi in rilievo, percepibili facilmente al tatto così da permettere anche ai non vedenti di riconoscere facilmente il taglio della banconota. Prendendo in mano il denaro, anche l’immagine principale, così come la cifra indicante il taglio della banconota e le varie iscrizioni, è in rilievo.

Grazie a queste informazioni riconoscere una banconota originale da una contraffatta non dovrebbe essere un problema; tuttavia, per non correre rischi, si può sempre di acquistare un dispositivo di verifica banconote, il quale – dopo aver illuminato la banconota con un fascio di luce UV – saprà dire se è autentica oppure se è falsa.

Adnkronos