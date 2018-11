Luca Attias nuovo commissario per l’Agenda digitale

Sostituisce Piacentini giunto a termine del suo mandato

E’ Luca Attias il nuovo commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale. Attias, come annuncia una nota del team per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, lascia l’incarico di direttore generale Sistemi Informativi Automatizzati della Corte dei Conti e dal 31 ottobre 2018 prende la guida del Team per la Trasformazione Digitale raccogliendo il testimone lasciato da Diego Piacentini, il cui mandato è scaduto il 16 settembre.

La nomina di Luca Attias è in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti.

“La scelta di Luca Attias a Commissario Straordinario dimostra che l’attuale governo è interessato a proseguire nella strada tracciata di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione – dice Diego Piacentini, che fino a oggi ha ricoperto il ruolo – Sono soddisfatto che il Governo abbia scelto di incaricare una persona che ha dimostrato di avere forti competenze manageriali e tecnologiche e con cui in questi due anni il Team ha lavorato in sintonia”.

Ansa