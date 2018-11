Google, il cloud si condivide con i familiari

Spazi di archiviazione a pagamento da 100 GB a 30 TB

Google aggiorna i piani d’archiviazione a pagamento lanciando Google One, una nuova offerta dedicata agli utenti consumer che promette “più spazio e benefici extra”. La novità arriverà come aggiornamento automatico nei prossimi mesi, a partire dagli Usa, per tutti i piani a pagamento di Google Drive, mentre non saranno interessati gli utenti aziendali della G Suite.

I clienti potranno scegliere tra varie opzioni che partono – come già adesso – da 100 GB fino a 30 TB di spazio. Le opzioni, spiega Google, vanno “incontro ai nuovi formati di file come i video 4K e le fotografie ad alta risoluzione”. Tra le novità, la condivisione del piano d’archiviazione in famiglia, con la possibilità di aggiungere fino a cinque familiari.

Al momento la compagnia offre uno spazio gratuito da 15 GB a chiunque abbia un account Google. I consumatori possono portarlo al 100 GB con 2 euro al mese, a 1 TB con 10 euro e così via fino a 30 TB, che costano 300 euro al mese.

Ansa