Amazon, in Uk abiti si provano prima dell’acquisto

Fino ad otto capi, poi si compra online e si rimanda indietro il resto

Arriva nel Regno Unito la possibilità per gli utenti di Amazon di provare i vestiti a casa prima di provarli. L’iniziativa si chiama Prime Wardrobe e permette di provare gratis da tre a otto articoli: dopo averli ricevuti a casa, si hanno sette giorni per decidere, poi si pagano solo i capi acquistati rimandando indietro tutto il resto. Il Regno Unito è il terzo Paese in cui viene attivato il servizio, dopo il lancio negli Stati Uniti lo scorso giugno e in Giappone la scorsa settimana.

Il colosso dello shopping online, oltre alla possibilità di provare a casa i capi di abbigliamento, punta direttamente al camerino 2.0. Pochi mesi fa ha brevettato una tecnologia per uno specchio “smart”, un display in grado di mostrare il proprio doppio mentre prova dei capi in location virtuali, ad esempio un costume in spiaggia o un abito da sera in un evento di gala. Il dispositivo sarebbe dotato di fotocamera: scatta foto dell’outfit dell’utente, offre suggerimenti e, tramite l’intelligenza artificiale, può giudicarne l’abbigliamento.

Ansa